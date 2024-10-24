Рязанская мэрия продаёт подвал на улице Берёзовой

Администрация Рязани заявила о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. Тендер публикует управление земельных ресурсов и имущественных отношений.

Речь идёт о нежилом помещении, его кадастровый номер: 62:29:0090002:2606. Это подвал №0 площадью 154 кв. м. Находится подвал по адресу: ул. Березовая, д.3, к.1, Н3, реестровый номер 192276.

Начальная цена лота — 4,9 млн (с учётом НДС). Информационное сообщение о продаже размещено здесь. По всем интересующим вопросам в отношении продаваемого объекта, в том числе для проведения его показа, можно обращаться по телефонам: (4912) 29-78-25, (4912) 29-78-24, (4912) 29-78-26.