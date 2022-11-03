Рязанская КВНщица Анастасия Чернышова: Реакция зрителя – это показатель уровня твоего юмора

Говорят, одна минута смеха продлевает жизнь на 5 минут. Обычная пара фраз в формате шутки способна помочь посмотреть на ситуацию с другой стороны, найти верное решение. Но вызвать улыбку – это не всегда просто.

Корреспонденту 7info посчастливилось встретиться с представителем юмористического цеха – капитаном команды женской сборной КВН города Рязани «Не дам» Чернышовой Анастасией. Поговорили о том, как девушка пришла в КВН, какие для нее перспективы и возможности открывает игра…

Анастасия, расскажите, как вы пришли в КВН?

Все началось с просмотра телепередач в детском возрасте. С 10 класса стала помогать подруге на играх в рязанской лиге: она училась в РГУ на первом курсе, вращалась в КВНовской тусовке. После поступления в университет я сразу стала заниматься организацией и созданием своей команды, это был первый опыт полноценных выступлений. Регулярное участие в играх предоставило возможность присоединиться к составу команды института Тимирязева (Москва). Среди участников это частая практика, когда один человек может одновременно «шутить» от нескольких коллективов на одном и том же фестивале.

Какие перспективы открываются после победы в Рязанской лиге? И какова география ваших выступлений?

Есть шанс попасть на фестиваль КиВиН в Сочи, далее, при повышенном рейтинге, проходишь в Центральную лигу; финальная точка – это допуск к Телевизионной лиге. Мы побывали в Туле, Воронеже и в Московской области. Поступали предложения выступить в Ростове, в городах Сибири. Но это осталось только в планах…

С 2015 года довелось играть в составе нескольких команд, но только с рязанской командой «По-братски» удалось поучаствовать в Центральной лиге КВН, предварительно произведя фурор на Воронежской сцене. Мало того, мы стали первой сторонней командой, которая смогла взять победу. Закулисное пространство Сочи плавно переместилось на авансцену.

Такое интересное название – «По-братски»…

Изначально в первичном составе концепция была таковой: три «брата», абсолютно не похожие друг на друга. На сцене ребята смотрелись очень эпично. Затем к команде присоединилась «сестра», один из «братьев» ушел, а название оставили прежним.

Как прошла ваша поездка в Сочи?

Если честно, «По-братски» очень повезло, говоря о финансовой стороне: за счет выигрышей в Рязанской лиге и в Воронеже, мы получили оплату взноса на следующий этап и перекрыли затраты на билеты. По счастливой случайности, один из участников нашей команды параллельно входил в состав спонсируемой сборной от другого города, соответственно, ему жилье предоставили. По доброте душевной приютили коллеги по цеху и меня, а еще одного участника разместили в бюджетном хостеле. Чего не сделаешь ради идеи… КВНщики никогда не отказывают друг другу в помощи, не важно в каких вы командах. Это негласное правило!

Что для вас значит КВН?

Для меня КВН – не просто хобби, а способ самовыражения, отдушина. Сегодняшние участники лиги уже далеко не студенты: люди подходят к участию в играх осознанно и не хотят бросать КВН. Среди КВНщиков есть и мамы в декрете, и сотрудники банковской сферы. В понедельник ты серьезный клерк в очках с классической оправой, а в пятницу устраиваешь «разнос» зала под динамичные ритмы «I will survive» Глории Гейнор. Ценность заключается в самом процессе игры, а не в получении награды!

Как проходит подготовка к выступлению?

Важную роль играет процесс написания шуток. Среди своеобразного братства КВНщиков есть те, кто на сцене, и те, кто в тени, но вносит огромный вклад в виде создания текстов, сценария, песен и подборки музыкальных композиций.

Шутка… Это только кажется, что шутить легко. Но кропотливая работа ведется сутки напролет. Подача. Манера. А еще озвучить «в нужное время, в нужном месте», дабы вызвать нужный эффект.

Каждые шутки перед выступлением проходят редактуру. Всегда. Задача команд на КВН – обыграть актуальные новости на сегодняшний день, трендовые темы. Но ситуации в мире бывают разными, и время от времени ты с осторожностью преподносишь информацию, ибо шутка шутке рознь.

Бывает так, что редакторы вырезают сценарий полностью. И вот тогда, за 24 часа до выступления, есть только ночь, чтобы создать новый ход сюжета. В таких случаях импровизация «наше все».

Очень сложный опыт пришелся на период пандемии: ты осознаешь, насколько важен зритель и его присутствие, когда играешь с полупустым залом (установленные меры COVID-19). Презентуя на сцене новые шутки, ждешь реакцию гостей: сложно понять, что смешно, а что нет. Когда не чувствуешь отдачи, теряешься.

Жюри ориентируется на зрителя. Реакция зрителя – это показатель твоего юмора. Зритель смеется – ты смешной, зритель не смеется, значит, нужно что-то менять.

Анастасия, кого вы можете выделить среди команд Высшей лиги КВН? Кто заставляет Вас улыбаться?

«Пятигорск», «Камызяки». В телевизионную лигу попадают только самые лучшие, несомненно.

По характеру и подаче меня часто сравнивают с Ольгой Картунковой («Пятигорск»), шутку которой часто вспоминаю: «Александр Васильевич, знаете, что я делала до КВН? Торговала курями. И только на КВНе я узнала, что не курями, а курицами».

Выход на телевидение предоставляет уникальную возможность изменить свою жизнь. Кардинально. В каждой шутке есть доля шутки. И правды.

Фото из личного архива Анастасии Чернышовой

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