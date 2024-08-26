Понедельник, 26 августа, 2024

Рязанская команда NoImprove завоевала второе место на Кубке России по Dota 2

Автор: 7info7

Опубликовано

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На прошедших финальных матчах Кубка России по компьютерному спорту в дисциплине Dota 2 рязанская команда NoImprove оказалась в числе лучших, заняв почётное второе место. Об этом сообщает Telegram-канал.

В решающем поединке они встретились с москвичами из команды Cybermos, которые оказались сильнее и завоевали золотые медали. Несмотря на поражение в финале, NoImprove продемонстрировали высокий уровень игры и заслужили признание среди киберспортивного сообщества.

Отличное выступление рязанской команды имеет значение не только для них самих, но и для развития киберспорта в регионе в целом. По словам представителей Федерации компьютерного спорта, победители и призёры Кубка получат возможность попасть в сборную России по киберспорту. Такой шанс открывает перед NoImprove новые горизонты и перспективы для участия в международных соревнованиях.

Финал Кубка России по Dota 2 собрал множество зрителей и поклонников киберспорта, показав высокий интерес к этому виду состязаний. Для команды NoImprove это достижение стало важным этапом в их карьере, и они намерены продолжать улучшать свои навыки, стремясь к новым победам и вершинам в мире киберспорта.

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