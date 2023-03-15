Рязанская команда МЧС «Пламя» завоевала Кубок Надежды в Ночной хоккейной лиге

Команда Главного управления МЧС по Рязанской области «Пламя» показала хорошую игру в турнире Ночной хоккейной лиги, который состоялся 11 марта в Ледовом дворце спорта «Десант» имени генерал-лейтенанта А.В. Чикризова.

«Пламя» одержала верх над командой «Нефтяник» со счётом 13:1 и завоевала Кубок Надежды.

В региональном главке МЧС отметили, что хоккей тренирует скорость, выдержку и выносливость – качества, необходимые спасателям. Состязания также поддерживают командный дух и способствуют сплочению коллектива.