Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская команда МЧС «Пламя» завоевала Кубок Надежды в Ночной хоккейной лиге

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Команда Главного управления МЧС по Рязанской области «Пламя» показала хорошую игру в турнире Ночной хоккейной лиги, который состоялся 11 марта в Ледовом дворце спорта «Десант» имени генерал-лейтенанта А.В. Чикризова.

«Пламя» одержала верх над командой «Нефтяник» со счётом 13:1 и завоевала Кубок Надежды.

В региональном главке МЧС отметили, что хоккей тренирует скорость, выдержку и выносливость – качества, необходимые спасателям. Состязания также поддерживают командный дух и способствуют сплочению коллектива.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации