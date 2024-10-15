Вторник, 15 октября, 2024

Рязанская бригада скорой помощи смогла успокоить пациента с приступом психоза

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Рязани бригада скорой помощи помогла молодому человеку справиться с приступом психоза. Об этом рассказала пресс-служба регионального минздрава.

Члены семьи стали замечать, что молодой человек становится все более раздражительным и откровенно агрессивным. Временами его поведение можно было охарактеризовать как «неадекватное». Поначалу родные все списывали на плохое настроение, служебные неприятности. Но с каждым днем все сильнее они убеждались в том, что без вмешательства психиатра не обойтись.

В один из дней наступила критическая ситуация. Безобидный спор спровоцировал бурную реакцию. Молодой человек схватил нож, стал угрожать и бегать с ним по дому. Родные вызвали скорую помощь.

Медицинским сотрудникам предстояло лицом к лицу встретиться с агрессивным, да еще и вооруженным пациентом. Однако, как отмечает пресс-служба минздрава, глубокие знания, доброта, такт сотрудников скорой, их умение непринужденно вести переговоры, тщательно взвешенные, убедительные аргументы помогли больному успокоиться. Он дал согласие поехать в больницу.

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