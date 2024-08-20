Рязанка выиграла суд у группы в ВК, которая не выдала ей за победу в конкурсе iPhone 13 Pro Max

На сайте Октябрьского районного суда появилась информация о том, что жительница Рязани выиграла дело против организатора конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

В декабре 2022 года женщина победила в конкурсе, и организаторы обещали выдать ей приз — оригинальный смартфон iPhone 13 Pro Max. В этот же день они связались с победительницей, чтобы согласовать цвет телефона. Приз обещали вручить не позднее января 2023 года. Но этого не произошло, и организаторы сначала перенесли врок выдачи приза на февраль, а позднее и вовсе перестали выходить на связь и заблокировали номер женщины.

Рязанка попросила суд обязать ответчика передать ей выигрыш или определить и присудить в ее пользу денежную сумму, взыскать компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.

Суд обязал организатора конкурса в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать победительнице iPhone 13 Pro Max, а также взыскал с него судебные расходы.