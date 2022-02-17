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Четверг, 17 февраля, 2022

Рязанка сообщила, что неизвестный мужчина отобрал у её дочери портфель  

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Рязанка сообщила, что неизвестный мужчина отобрал у её дочери портфель  

Александр Ильин
арест

Жительница Рязани рассказала в социальных сетях о неизвестном мужчине, который отобрал у её дочери портфель со сменкой и скрылся. Пост появился в группе RZN LIFE Вконтакте. 

Инцидент случился 16 февраля, около 17:38, на улице Быстрецкой. Девочка поставила портфель на лавочку и потянулась за ключами. В этот момент неизвестный схватил сумку со сменной обувью и убежал. 

Рязанка просит других горожан быть внимательными. Также она обратилась к жителям Кального с просьбой сообщить, если кто-то увидит потерянные вещи. 

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В пресс-службе УМВД пояснили, что по факту кражи полиция начала проверку.

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