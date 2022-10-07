Рязанка родила в Перинатальном центре седьмого ребёнка

Жительница Кораблинского района родила седьмого ребенка в Перинатальном центре в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Новорожденного назвали Сергеем. Он стал третьим братом в семье. А еще у него четыре сестрички. Все роды у многодетной мамы принимала Ирина Викторовна Андреева — заведующая послеродовым отделением Перинатального центра.
Пациентка отмечает доброжелательное отношение всего персонала Перинатального центра и добрую атмосферу, царящую здесь. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. И сегодня, 7 октября, их выписывают домой.
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