Рязанка родила в Перинатальном центре седьмого ребёнка

Жительница Кораблинского района родила седьмого ребенка в Перинатальном центре в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

— Это уже стало доброй традицией: жительница Кораблинского района приезжает в Перинатальный центр, чтобы снова ощутить радость материнства, — говорится в сообщении. — В этот раз «за мальчиком»: доношенный малыш родился весом 3830 гр. и ростом 56 см.

Новорожденного назвали Сергеем. Он стал третьим братом в семье. А еще у него четыре сестрички. Все роды у многодетной мамы принимала Ирина Викторовна Андреева — заведующая послеродовым отделением Перинатального центра.

«Установление понимания между врачом и пациенткой — важная часть процесса родовспоможения. Если получилось найти общий язык, пациентки часто возвращаются к врачу, которому доверяют. Но здесь особый случай. Принять роды в седьмой раз — означает, по праву стать частью семейной истории», — поделилась впечатлениями Ирина Андреева.

Пациентка отмечает доброжелательное отношение всего персонала Перинатального центра и добрую атмосферу, царящую здесь. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. И сегодня, 7 октября, их выписывают домой.

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