Рязанка презентовала свой проект в Академии «Меганом» в Крыму

С 7 по 12 августа на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида») прошел Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида». Наставники программы — эксперты «Таврида.АРТ» и Росмолодёжь.Гранты, которые помогли молодежи упаковать идеи в конкурентоспособные проекты и подготовить их к участию в грантовых конкурсах.

Участниками Акселератора стали 98 человек из 33 регионов России. Елизавета Судницына из Рязанской области вошла в десятку финалистов со своим проектом «С девайсами на «ты».

Жительница Рязанской области Елизавета Судницына представила в Академии «Меганом» свой проект «С девайсами на «ты», благодаря которому молодые специалисты и студенты смогут помочь пожилым людям освоить работу с компьютерами и смартфонами, а значит чувствовать себя более комфортно в современном мире.

«В рамках проекта пенсионеры смогут изучить основы работы с компьютером и планшетом, научатся работать с облачными хранилищами, устанавливать приложения на смартфоны, вести соцсети. Важным блоком станет интернет-безопасность, а также изучение финансовых операций онлайн. Важно, что будет реализована организация системы индивидуальных консультаций, если пенсионерам понадобится помощь даже после завершения курсов», — рассказала Елизавета Судницына, участница Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида».

По итогам публичных защит Елизавета Судницына из Рязани вошла в десятку лучших авторов проектов. Финалисты Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида» были приглашены на площадку арт-кластера «Таврида» в Крыму для участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты с возможностью получить финансирование на реализацию своего проекта.

Елизавета Судницына, фото: пресс-служба «Таврида.АРТ»