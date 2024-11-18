Рязанка поблагодарила врача Легостаеву за «вправленные мозги» и спасённого ребёнка

На странице Областного перинатального центра опубликован отзыв рязанки о враче Татьяне Легостаевой. Женщина пишет, что в непростой ситуации медик помогла ей выносить и родить ребёнка.

— Она помогла мне не только доносить мою доченьку, но и на протяжении нескольких месяцев была моим ангелом-хранителем. В любое время дня и ночи она была на связи, как могла подбадривала, а иногда даже вправляла мне мозги, — пишет пациентка перинатального центра.

Роды прошли почти год назад, 30 ноября. Ребёнок появился на свет весом 2 кг.

— Спасибо вам за ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки. Пусть всё сделанное добро возвращается к вам многократно приумноженным, — говорится в сообщении.

Татьяна Легостаева — заведующая отделением патологии перинатального центра. Несколько лет назад она оказалась в центре скандала после истории с гибелью младенца. 2023 году уголовное дело с врача сняли, а в этом году она получила компенсацию.