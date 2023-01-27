Рязанец стал жертвой грабителя в подъезде своего дома

Сотрудники УУР УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Октябрьскому району Рязани задержали подозреваемого в ограблении мужчины в подъезде дома на улице Зубковой.

Предварительно, 48-летний житель областного центра поднимался по лестнице подъезда своего дома и встретился с шумной компанией нетрезвых граждан. Незнакомцы спровоцировали словесный конфликт, один из них несколько раз ударил потерпевшего и забрал у него мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что обидчик приходил в тот подъезд в гости, а проживает он в соседнем доме. Этот 38-летний неработающий мужчина был ранее судим за незаконное хранение наркотических средств. Его задержали.

Подразделение дознания ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудило уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемому грозит до 4 лет заключения.