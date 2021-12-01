-2.4 C
Рязань
Среда, 1 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанец сфотографировал «самую ожидаемую комету» 2021 года

Александр Ильин
Фото: Борис Мархель / vk.com/bmarkhel

Рязанец Борис Мархель сделал фотографию кометы C/2021 A1 Leonard, которую он назвал самой ожидаемой в уходящем году. Снимок автор разместил на своей странице Вконтакте.

Фото было сделано 1 декабря возле села Кораблино Рязанской области.  

«Буквально пол часа назад, через кратковременный просвет в облаках, удалось понаблюдать в телескоп и сделать одиночное фото кометы C/2021 A1 Leonard, которая ближе к 12 декабря, при хорошем стечении обстоятельств, может стать видимой невооружённым глазом», — написал в посте Борис.

Отметим, что комету C/2021 A1 Leonard астрономы называют одной из самых ярких в 2021 году. 12 декабря она окажется на расстоянии 34, 9 миллиона километров от Земли, а 3 января 2022 года — на минимальном расстоянии от Солнца. После этого она будет выброшена из Солнечной системы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,842ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img