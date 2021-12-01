Рязанец сфотографировал «самую ожидаемую комету» 2021 года

Рязанец Борис Мархель сделал фотографию кометы C/2021 A1 Leonard, которую он назвал самой ожидаемой в уходящем году. Снимок автор разместил на своей странице Вконтакте.

Фото было сделано 1 декабря возле села Кораблино Рязанской области.

«Буквально пол часа назад, через кратковременный просвет в облаках, удалось понаблюдать в телескоп и сделать одиночное фото кометы C/2021 A1 Leonard, которая ближе к 12 декабря, при хорошем стечении обстоятельств, может стать видимой невооружённым глазом», — написал в посте Борис.

Отметим, что комету C/2021 A1 Leonard астрономы называют одной из самых ярких в 2021 году. 12 декабря она окажется на расстоянии 34, 9 миллиона километров от Земли, а 3 января 2022 года — на минимальном расстоянии от Солнца. После этого она будет выброшена из Солнечной системы.