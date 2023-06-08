Рязанец проведёт в колонии 17 лет за двойное убийство и поджог служебной квартиры

Димитрий Тютин, признанный виновным в убийстве двух человек общеопасным способом и уничтожении служебной квартиры путём поджога, проведёт в колонии строгого режима 17 лет. Приговор Рязанского областного суда от 16 февраля 2023 года вступил в законную силу, – сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2008 году Тютину и его семье предоставили служебную квартиру на улице Гагарина в Рязани. В 2014 году мужчина уволился из муниципального учреждения и потерял право на пользование служебным помещением. Тютин не освободил помещение и не сдал ключи. В 2018 году городская мэрия подала судебный иск о прекращении права пользования жильём. Приставы не раз пытались выселить граждан из незаконно занимаемой квартиры.

Ночью 3 мая 2020 года злоумышленник поджёг квартиру, разлив на полу бензин, закрыл входную дверь и спокойно уехал. Жильцы соседней квартиры погибли, не сумев спастись от пожара.

Рязанский облсуд признал подсудимого виновным и приговорил к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год после отбытия основного наказания. Мужчине предстоит возместить моральный вред потерпевшим, а мэрии Рязани – стоимость повреждённого жилья.