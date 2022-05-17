Рязанец, погибший в ДТП с мотоциклом на Московском шоссе, оказался пешеходом

26-летний молодой человек, который погиб в аварии с мотоциклом на Московском шоссе Рязани, оказался пешеходом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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ДТП случилось ночью 14 мая. 30-летний водитель на мотоцикле «Хонда» сбил пешехода — 26-летнего жителя Шацка. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали.

Ранее говорилось, что погибший — пассажир мотоцикла.

В соцсетях рязанцы рассказали, что погибший был участником танцевального коллектива «Огни» в Шацке.