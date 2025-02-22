В Пензе с 17 по 21 февраля проходило Первенство России U-20 среди юниоров, юниорок и юниоров по боевому самбо. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

Более 550 самбистов со всей России боролись за путёвки на Первенство Европы на Кипре и на Первенство мира в октябре в Индонезии.

Рязанец Исаев Максим завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг.

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Первый тренер — Шульгина Оксана Александровна.

В настоящее время спортсмен занимается под руководством Савельева Евгения Анатольевича и Фофанова Константина Николаевича.