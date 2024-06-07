Рязанец Дмитрий Жарков разработал технологию 3D-печати лечебной обуви

Рязанец Дмитрий Жарков, студент Московского авиационного института, разработал технологию 3D-печати для производства лечебной обуви. Главная цель проекта – помощь людям с особенностями строения ног. Для них поиск товаров нужных размеров и форм всегда проблематичен, поскольку продавцы обуви готовы предложить лишь классический ассортимент. Напечатанная же обувь будет отличаться идеальной посадкой, не уступая привычным товарам по качеству.
Дмитрий работает над стартапом «Прорыв» вместе с другими студентами МАИ. Технология предполагает полный цикл создания товара – от снятия мерок в шоуруме до изготовления колодки и самой обуви. При этом процесс максимально автоматизирован, что на выходе делает товар недорогим.
Поддержку в начинании Дмитрию оказал вуз. Студенту помогли структурировать проект, сформулировать цель, проработать бизнес-процессы. Вместе с командой Дмитрий Жарков уже проводит тестовые испытания технологии на базе компании «Ортомода» – резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».
По окончании экспериментов разработчики планируют начать сотрудничество с производителями персонализированной обуви: мастерскими и компаниями, специализирующимися на ортопедии, передаёт пресс-служба МАИ.