Пятница, 7 июня, 2024

Рязанец Дмитрий Жарков разработал технологию 3D-печати лечебной обуви

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанец Дмитрий Жарков, студент Московского авиационного института, разработал технологию 3D-печати для производства лечебной обуви. Главная цель проекта – помощь людям с особенностями строения ног. Для них поиск товаров нужных размеров и форм всегда проблематичен, поскольку продавцы обуви готовы предложить лишь классический ассортимент. Напечатанная же обувь будет отличаться идеальной посадкой, не уступая привычным товарам по качеству.

Дмитрий работает над стартапом «Прорыв» вместе с другими студентами МАИ. Технология предполагает полный цикл создания товара – от снятия мерок в шоуруме до изготовления колодки и самой обуви. При этом процесс максимально автоматизирован, что на выходе делает товар недорогим.

Идея стартапа возникла спонтанно, после летней практики в компании «Решетнёв» в Железногорске.Там мне удалось поучаствовать в печати изделий из разных материалов, что сильно впечатлило меня и мотивировало на собственный проект, – рассказал молодой человек.

Поддержку в начинании Дмитрию оказал вуз. Студенту помогли структурировать проект, сформулировать цель, проработать бизнес-процессы. Вместе с командой Дмитрий Жарков уже проводит тестовые испытания технологии на базе компании «Ортомода» – резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

По окончании экспериментов разработчики планируют начать сотрудничество с производителями персонализированной обуви: мастерскими и компаниями, специализирующимися на ортопедии, передаёт пресс-служба МАИ.

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