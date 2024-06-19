Среда, 19 июня, 2024

Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев

Автор: Кристина Аманн

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На улице Краснорядской в Рязани еще зимой упало дерево и до сих пор его не убрали. Об этом 7info рассказали очевидцы.

Рязанцы рассказали: дерево упало прямо на припаркованные автомобили. Жители своими силами распилили его и освободили машины. После этого много раз звонили в «Аварийно-ремонтную службу». Им обещали убрать бревна и ветки, однако до сих пор этого не произошло.

Дерево находится во дворе д.21-19 по улице Краснорядская. Рдом располагается школа-интернат № 18, там обучаются дети с нарушением слуха. Ученики часто проходят через этот двор.

— Мало того, что образовалась свалка от уже упавшего дерева, рядом еще несколько очень старых деревьев, которые тоже вот-вот рухнут и дай бог не на людей, — переживают очевидцы.

Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев
Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев
Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев
Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев
Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев
Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев

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