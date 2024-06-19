Рязанцы жалуются на упавшее дерево, которое не вывозят уже несколько месяцев

На улице Краснорядской в Рязани еще зимой упало дерево и до сих пор его не убрали. Об этом 7info рассказали очевидцы.

Рязанцы рассказали: дерево упало прямо на припаркованные автомобили. Жители своими силами распилили его и освободили машины. После этого много раз звонили в «Аварийно-ремонтную службу». Им обещали убрать бревна и ветки, однако до сих пор этого не произошло.

Дерево находится во дворе д.21-19 по улице Краснорядская. Рдом располагается школа-интернат № 18, там обучаются дети с нарушением слуха. Ученики часто проходят через этот двор.