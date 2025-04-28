Рязанцы завоевали медали в турнире по Муайтай, посвящённому участникам СВО

26 апреля в Калужской области г.Балабаново прошёл турнир по Муайтай посвящённый участникам СВО в котором приняли участие около 140 спортсменов из Москвы, Калужской, Рязанской, Орловской, Московской области и Краснодарского края.

Рязанский спортсмен Евгений Кулаков одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде над хозяином ринга в весовой категории до 71 кг (возрастная категория 14-15 лет) и завоевал золотую медаль. Два юных бойца Владислав Скиба и Иван Медведев завоевали серебренные медали турнира в весовой категории до 38 и 40 кг соответсвенно(возраст 10-11 лет).

Тренируются спортсмены под руководством Владимира Печерских.