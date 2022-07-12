Рязанцы собрали посылки для участников СВО

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает, что в течение месяца в Рязанской области собрана первая партия посылок от организаций и жителей региона для отправки в зону боевых действий на Донбассе. Общероссийский проект Народного фронта «Все для Победы!» направлен на поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. На портале pobeda.onf.ru и в пунктах сбора по всей стране идет прием финансовых пожертвований и вещей для защитников Донбасса.

На встрече в рязанском штабе Народного фронта депутат Государственной думы РФ Андрей Красов, глава регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин, координатор проекта «Все для Победы!» в Рязанской области Иван Крестьянинов рассказали о том, как рязанцы откликнулись на возможность помочь военнослужащим народных республик.

В течение месяца представители органов государственной власти, общественных организаций, коммерческих предприятий и простые жители Рязанской области приносили в пункт приема военную обувь и снаряжение, бронежилеты и другую амуницию, генераторы, цифровые рации, квадрокоптеры, бинокли, медицинские материалы и препараты, а также предметы первой необходимости. Маленькие рязанцы передали военнослужащим свои рисунки с трогательными пожеланиями здоровья и мира.

Всего помимо переведенных для нужд военнослужащих денежных средств в регионе собрано материальных ценностей на сумму порядка 1,5 миллиона рублей. По словам Андрея Красова, «сотни жителей Рязанской области показали свои добрые сердца, приняв участие в акции, которая проводится для нашей скорейшей Победы».

Первая партия рязанских посылок на Донбасс отправится в ближайшие дни, Сбор помощи военным продолжается, для ее передачи необходимо обращаться в пункт приема в рязанском региональном отделении Народного фронта в Рязани на улице Электрозаводской, 63. Контактный телефон: 8 (4912) 77-71-64.