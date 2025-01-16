Рязанцы собирают грибы в январе в заснеженном лесу

Жители Рязанской области в январе собирают грибы. Об этом сообщалось в соцсетях.
Об очередном случае рассказало издательство «Пресса».
Житель Новомичуринска Андрей Волочёк решил попробовать что-то совершенно необычное — отправиться за грибами зимой. Грибы мужчина искал в середине января в заснеженном лесу неподалёку от деревни Пустотино в Кораблинском районе.
Гигрофор бурый, или поздний, который Андрей нашел, оказался для него настоящим открытием. Этот гриб с плотной текстурой и нежным вкусом прекрасно подходит для жарки.
Видимо, природа в этом году решила подарить любителям «тихой охоты» небывалую радость. И хотя зимний поход за грибами может показаться чем-то из ряда вон, оказывается, в наших широтах всё возможно!