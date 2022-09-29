Четверг, 29 сентября, 2022
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Рязанцы продолжают собирать помощь для раненых бойцов СВО

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Жители Рязани продолжают приносить посылки для раненых военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Епихина отметила, что удалила пост с просьбой принести необходимые вещи для раненых пациентов Рязанского военного госпиталя, так как за день собрали всё необходимое. Тем не менее неравнодушные рязанцы продолжат приносить гуманитарную помощь.

— Только вчера к нам пришли 33 благотворителя. Это и организации, и простые жители нашего региона, — написала Епихина.

Часть собранного решили передать в рязанский госпиталь, часть отправят в госпиталь Белгорода, где работают рязанские врачи. По словам Епихиной, в белгородском госпитале потребность в помощи значительно выше.

Ещё часть передадут мобилизованным рязанцам. Все, что собранно, сейчас очень востребовано.

— Благодарю каждого человека, организации, которые откликнулись на моё обращение! Именно на таких людях держится наша страна! Спасибо Вам, — пишет омбудсмен.

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