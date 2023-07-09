Рязанцы пожаловались на удушающий едкий запах и дым в Горроще и Южном

Полицейские задержали санитара Психоневрологического интерната в Урюпинске, которого подозревают в изнасиловании трех мальчиков, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, злоумышленник выбирал детей 11-12 лет из семей с безработными матерями-одиночками в надежде, что за них некому будет заступиться. Мать одного из потерпевший рассказала, что 51-летний мужчина совершал преступления у себя...