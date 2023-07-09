Рязанцы пожаловались на удушающий едкий запах и дым в Горроще и Южном

Полицейские задержали санитара Психоневрологического интерната в Урюпинске, которого подозревают в изнасиловании трех мальчиков, пишет телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, злоумышленник выбирал детей 11-12 лет из семей с безработными матерями-одиночками в надежде, что за них некому будет заступиться.
Мать одного из потерпевший рассказала, что 51-летний мужчина совершал преступления у себя...
Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в Ростовской области, сообщили в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, школьница хотела встретиться с подругами в другом населенном пункте. Дети гуляли до самого вечера. Когда стемнело, девочка стала ловить попутку в районе понтонного моста.
Спустя несколько...