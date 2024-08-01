Четверг, 1 августа, 2024

Рязанцы пожаловались на стаю собак в центре города

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/rznnews62

В центре города стая бездомных собак нападает на рязанцев. Жалобу местной жительницы опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, собаки живут в районе площади Мичурина, их подкармливает женщина, торгующая газетами.

— Но ходить страшно, особенно, когда с детьми. Женщина проходила с пакетом, видимо продукты, вся стая увязалась за ней, накинулась на пакет. Просьба озвучить, в надежде на принятие мер, — написала рязанка.

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