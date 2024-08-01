Рязанцы пожаловались на стаю собак в центре города

В центре города стая бездомных собак нападает на рязанцев. Жалобу местной жительницы опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
По словам автора поста, собаки живут в районе площади Мичурина, их подкармливает женщина, торгующая газетами.
В центре города стая бездомных собак нападает на рязанцев. Жалобу местной жительницы опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
По словам автора поста, собаки живут в районе площади Мичурина, их подкармливает женщина, торгующая газетами.
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