Рязанцы поздравили бойцов СВО с новогодними праздниками. Об этом сообщает Рязанская городская Дума ВКонтакте.

В первые дни наступившего 2025 года очередной гуманитарный груз из Рязани доставили бойцам на передовую. Подарки и вещи первой необходимости для военнослужащих собрали депутаты фракции «Единая Россия» и сотрудники аппарата Рязанской городской Думы. Также подарки и поздравления от всех рязанцев были переданы в больницу имени М.И. Калинина в Донецке, где проходят лечение бойцы.

«Поддержка наших ребят в зоне боевых действий имеет особое значение. Мы рады передать нашим защитникам собранные подарки, а также частичку тепла родного дома, ощущение заботы близких людей и, конечно, нашу веру в Победу», — отметили сотрудники аппарата РГД, доставившие груз.

Рязанская городская Дума искренне благодарит всех, кто не остается в стороне и поддерживает бойцов специальной военной операции.

Кроме того, рязанцы отвезли в Донецк часть игрушек, собранных в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости». Подарки, переданные в Спасо-Преображенский кафедральный собор, станут приятной неожиданностью к празднику Рождества Христова для детей, долгое время проживающих в зоне боевых действий.