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Рязанцы попросили Виталия Артёмова разобраться со стихийной парковкой

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Валерия Мединская

В субботу, 9 ноября, глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл традиционный объезд города. О его итогах отчиталась пресс-служба мэрии.

Так, Артёмов оценил темпы и качество работ на КНС №4. В данный момент ведётся реконструкция объекта. Работы идут полным ходом.  

Следующая остановка — двор дома №9 корпус 1 по улице Ломоносова. Сейчас работы выполнены, заменено асфальтобетонное покрытие во дворе. 

Во дворах домов №№7 и 9 по улице Кальной завершается ремонт проезжей части и установка детской площадки. Жители домов пожаловались на стихийную парковку на газоне и попросили главу решить вопрос с передачей земельного участка в пользование жителей, чтобы они самостоятельно могли провести здесь благоустройство и высадить деревья.

Виталий Артёмов поручил структурным подразделениям разобраться в ситуации и оказать содействие активистам.   

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