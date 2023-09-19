Рязанцы получили сроки за кражи и разбой

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей областного центра 35 и 24 лет и 18-летнего жителя Шиловского района. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в 2 кражах (ч. 1 ст.158, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), покушении на кражу (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «в» ч. 2 ст.158 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).



Следствием и судом установлено, что весной 2022 года осужденные, действуя самостоятельно или группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение отопительных приборов, автомобильного аккумулятора и мобильного телефона, а также попытались похитить легковой автомобиль. Жертвами преступлений стали как родственники осужденных, так и посторонние люди.

Ряд преступлений был совершен в состоянии алкогольного опьянения.



Приговором суда двум виновным в преступлениях против собственности, в том числе разбое, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3,5 лет с отбыванием наказания в исправительных учреждениях, их подельнику, виновному в преступлениях, совершенных без применения насилия, – в виде лишения свободы условно.