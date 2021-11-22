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Понедельник, 22 ноября, 2021
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Рязанцы назвали достойную, на их взгляд, пенсию

7info

Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске. Такие данные приводит SuperJob.

Компания провела опрос более 32 тыс. респондентов из всех округов страны.

Население Рязани на возможность работать по достижении пенсионного возраста надеется на четверть чаще, чем на государственную пенсию (32 и 24% соответственно).

Достойным уровнем обеспечения от государства в старости среднестатистический житель города считает 40,5 тыс. руб. в месяц, это +4% к уровню прошлого года и +11% к 2019-му, тогда достойной пенсией считали 39 и 36,4 тыс. руб. соответственно.

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