Вторник, 28 февраля, 2023
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Рязанцы начали получать новую выплату на рождение ребёнка

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С 26 февраля в Рязанской области действует региональный закон, предусматривающий выплаты при рождении ребёнка. Об этом 28 февраля, во время заседания регионального правительства рассказала министр труда и соцзащиты Наталья Суворова.

Выплату назначают без учёта доходов гражданина, главное, чтобы ребёнок родился в Рязанской области. Если матери меньше 25 лет, выплачивается 50 тысяч рублей, всем остальным — 20 тысяч.

Оформить выплату можно в МФЦ или в органах соцзащиты в течение трёх месяцев после рождения ребёнка.

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