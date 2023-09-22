Рязанцу грозит тюремный срок за незаконную слежку за бывшей сожительницей

В отношении жителя Рязани возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ч. 1 ст. 138.1 УК РФ).

Как сообщает региональный следственный комитет, летом 2023 года подозреваемый приобрел специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации. GPS-трекер с функцией аудиозаписи мужчина повесил в квартире бывшей сожительницы.

Преступные действия подозреваемого были выявлены сотрудниками УФСБ Рязанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Проводится сбор и закрепление доказательств.