Пятница, 22 сентября, 2023
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Рязанцу грозит тюремный срок за незаконную слежку за бывшей сожительницей

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Изображение от wirestock на Freepik

В отношении жителя Рязани возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ч. 1 ст. 138.1 УК РФ).

Как сообщает региональный следственный комитет, летом 2023 года подозреваемый приобрел специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации. GPS-трекер с функцией аудиозаписи мужчина повесил в квартире бывшей сожительницы.

Преступные действия подозреваемого были выявлены сотрудниками УФСБ Рязанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Проводится сбор и закрепление доказательств.

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