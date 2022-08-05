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Рязанцу грозит пожизненный срок за поджог с двумя погибшими

Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Рязани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167, п. п.«а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2020 года рязанец, недовольный выселением из квартиры по решению суда, поджёг с помощью бензина муниципальное жильё в цокольном этаже. Во время пожара двое жильцов насмерть отравились угарным газом.

Мужчина вины не признал. Следователи, посчитав доказательства достаточными, передали дело в суд.

Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

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