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Рязанцу дали 5,5 лет лишения свободы за коммерческий подкуп

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Жителя Рязанской области признали виновным в коммерческом подкупе в значительном и крупном размере (ч. 6, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Подсудимый с мая 2018 года по март 2022 занимал должность начальника отдела обеспечения одного из рязанских предприятий и получил от организаций-контрагентов незаконные вознаграждения.

Так рязанцу передали 1,2 миллиона рублей. Деньги должны были поспособствовать заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений.

Суд назначил виновному 5,5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,25 миллионов рублей, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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