Рязанцев пригласили обсудить благоустройство Новопавловской рощи

В Рязани продолжается цикл общественных обсуждений по благоустройству территорий в 2024 году. Очередную встречу посвятят Новопавловской роще, сообщает сайт городской администрации.

Эта территория стала лидером народного голосования в Железнодорожном районе. За общественное пространство проголосовало почти 4000 человек. К обсуждению приглашаются жители Рязани и городские сообщества. Предложения и идеи благоустройства будут положены в основу проекта.

Общественное обсуждение пройдет 22 августа в 19.00. По вопросам участия можно обращаться в управление общественных отношений администрации по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.