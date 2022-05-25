Рязанцев пригласили на VI благотворительный пробег «Спорт во благо»

В воскресенье, 29 мая, в преддверии Дня защиты детей в ЦПКиО пройдёт VI благотворительный пробег «Спорт во благо». Организаторы приглашают принять участие всех неравнодушных рязанцев.

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Организатором пробега является Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей «Добрые сердца» при поддержке администрации города Рязани.

Принять участие смогут спортсмены любого возраста. Малышей ждёт дистанция 50 метров, на финише каждому вручат подарки. Дети постарше пробегут 300 метров, участники с фантазией и чувством юмора приглашаются на костюмированный забег.

Для представителей социально-ответственного бизнеса организуют командную эстафету 4×300 метров. Для взрослых любителей бега дистанции на выбор: 1, 3, 5 километров.

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Всех участников ждут быстрая регистрация, разминка перед стартом, профессиональная команда судей, живописная трасса, раздевалки и камера хранения, питьевая вода, а победителей — медали и призы.

Размер стартовых взносов: дети 6-18 лет — 250 рублей, взрослые 18+ лет — 750 рублей, костюмированный забег — 250 рублей.

Стартовые взносы являются благотворительным пожертвованием в пользу РРОО «Добрые сердца» и будут направлены на ремонт помещения Центра поддержки семей с детьми-инвалидами.

Стартовая площадка находится у Зелёного театра. Выдача номеров с 10 до 10.45, в 11 часов — торжественное открытие.

Предварительная регистрация и дополнительная информация на сайте РРОО «Добрые сердца»: dsryazan.ru