Рязанцев приглашают в ЦПКиО на «Лето в парке».

О программе на ближайшие дни в рамках проекта «Лето в парке» рассказали в городской мэрии.

В четверг, 28 июля в 20:00 в Зелёном театре покажут видеозаписи последнего концерта группы «Кино», сделанного в «Лужниках» в 90-ом году. 12+.

В пятницу, 29 июля в 20:00 в рамках проекта «Концерты и точка» на экране Зелёного театра будет транслироваться запись выступления группы «Red Hot Chili Peppers».

В субботу, 30 июля в 8:00 на площади перед Зелёным театром пройдёт еженедельный несоревновательный забег по аллеям парка на 5 км. Участвовать могут все желающие.

В 18:00 на сцене Зелёного театра концерт дадут воспитанники школы вокала «Фа Соль».

В 20:00 традиционно в Зелёном театре покажут кино под открытым небом в рамках проекта «Летний экран». Американская семейная комедия «Ночь в музее». 12+.

В воскресенье, 31 июля 18:00 на сцене Зелёного театра выступит тульская кавер-группа «Трииюля».

В 20:00 в Зелёном театре – показ кино под открытым небом «Летний экран». Покажут фильм Романа Каримова «Неадекватные люди». 16+.

Каждый день работают верёвочный парк «Дитя джунглей», детский Автогородок, лодочная станция «IQBoat 62», прокаты, аттракционы и другие интерактивные площадки.