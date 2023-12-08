Рязанцев приглашают провести выходные с детьми в ТРЦ «М5 Молл»

Декабрь в «М5 Молл» – месяц сказочных праздников для маленьких рязанцев. Детей ждут пять захватывающие путешествия в необычные страны и места, важные миссии, встречи с любимыми персонажами и красочные шоу. Вход на все детские мероприятия «М5 Молл», как всегда, свободный.

9 декабря детей ждет невероятная миссия: вместе с Уэнсдей юная команда «М5 Молл» будет спасать академию «Невермор» от серьезных неприятностей. Ледяные «взрывы», модные танцы, поиски спасительно ключа и встречи с тайными существа «Невермора» – будет сложно, но очень интересно. А «миссия невыполнима» – не про бесстрашную команду «М5 Молл». Отмечать победу дети будут на «шоу мыльных пузырей».

16 декабря «М5 Молл» приглашает в город Елкино. Вместе с новой подружкой Снеговаляшей дети будут спасать главную елку от хандры, ведь новогодние елочки прихорашиваются и дарят радость только тем, кто верит в чудеса. А чудес в этом путешествии будет много: дети встретят в Елкино волшебников-ходулистов, создадут картину из песка и «сварят» волшебную микстуру для заболевшей елочки. Чудесное спасение новогодней красавицы путешественники отметят на веселом «шарах-барах-шоу».

23 декабря маленьких гостей ждет героическая история в королевстве Щелкунчика. Чтобы победить коварного Крысиного короля, вновь захватившего новогоднюю сказку, дети научатся владеть саблей и с помощью чудесной карты добудут волшебный орех, который и остановит злодея. В этом путешествии каждый маленький герой приготовит съедобный орешек, вкусное мороженное, получит сказочный подарок с предсказанием и увидит в финале морозное «крио -шоу».

29 декабря дети отправятся в самое холодное путешествие, чтобы спасти символ года – Дракошу. Для его освобождения из ледяного заточения, ребятам предстоит проявить смелость и смекалку. В дороге путешественники встретят Снежного тигра, научатся делать новогодние «бомбочки», а еще узнают на «космо-шоу» о далёких и сияющих в зимнем небе звездах

30 декабря в «М5 Молл» – большая предновогодняя прогулка по «Зимней сказке».

Летний Зайка не знает, что такое зима и почему ее так любят. Вместе с ушастым почемучкой и мудрой Вороной маленькие гости прогуляются по заснеженному лесу, познакомят Зайку с холодными льдинками и снегом, объяснят, почему и за что они так любят снежную зиму. А еще путешественники от души повеселятся на веселей предновогодней дискотеке и унесут с собой собственноручно созданные снежинки.

Начало всех праздничных мероприятий – в 14:30. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 6+.

Участие – бесплатное.

РЕКЛАМА: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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