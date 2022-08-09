Рязанцев приглашают принять участие в забеге, посвящённого Дню физкультурника

13 августа в Центральном парке культуры и отдыха пройдет мероприятие «Забег, посвященный Дню физкультурника», организованное управлением по физической культуре и массовому спорту. Торжественное открытие состоится в 11.00, вход с ул. Пушкина.

Заявки на участие в праздничном забеге принимаются до 11 августа на электронную почту [email protected] или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. При получении номеров необходимо предъявить справку из лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний для участия в забеге. В возрастной категории «Взрослый+ребенок до 6 лет» родителям не разрешается нести детей на руках: можно бежать или идти, держа ребенка за руку.

Программа соревнований:

10.15-10.55 — получение номеров зарегистрированными участниками;

11.00 — торжественное открытие мероприятия;

11.10 — старт забегов по возрастным группам:

11.10 «взрослый+ребенок до 6 лет» (независимо от пола, дистанция 200 метров);

11.20 — девочки от 7 до 10 лет (дистанция 300 метров);

11.25 — мальчики от 7 до 10 лет (дистанция 300 метров);

11.30 — девочки от 11 до 14 лет (дистанция 500 метров);

11.35 — мальчики от 11 до 14 лет (дистанция 500 метров);

11.40 — девушки от 15 до 18 лет (дистанция 500 метров);

11.45 — юноши от 15 до 18 лет (дистанция 500 метров);

11.50 — женщины от 19 до 30 лет (дистанция 500 метров);

11.55 — мужчины от 19 до 30 лет (дистанция 500 метров);

12.00 — женщины 31 год и старше (дистанция 500 метров);

12.05 — мужчины 31 год и старше (дистанция 500 метров);

12.10 — награждение победителей и призеров.

Победители и призеры забегов в каждой возрастной группе награждаются памятными призами и грамотами управления по физической культуре и массовому спорту, а также награждение по номинациям: «Самый юный участник», «Удачный дебют», «взрослый+ребенок до 6 лет», «За волю к победе», «Cамый активный коллектив».