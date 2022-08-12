Рязанцев приглашают принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи

В 2022 году 17 жителей Рязанкой области стали победителями грантового конкурса «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Всего по его итогам 1063 участника из разных регионов страны получат 867 млн 931 тыс. рублей на реализацию своих социально значимых инициатив, пишет издательство «Пресса».

Среди проектов-победителей – патриотические, спортивные инициативы, проекты, направленные на работу со студентами, с творческими молодыми людьми, проекты по созданию молодежных пространств.

– Для молодых людей сейчас как никогда очень много возможностей для реализации своих идей и инициатив. Грантовые конкурсы – это не просто получение финансирования, это социальный лифт для молодых людей. Конкурсы предоставляют ресурсы по приобретению навыков коммуникации, планирования, финансовой грамотности, командообразования, работы с партнерами, презентации проектов, – считает региональный куратор по работе с грантополучателями, консультант министерства образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Тарасова.

Одним из победителей первого сезона грантового конкурса стал рязанец, замдиректора по воспитательной работе МБОУ «Школа-интернат» Артур Аквельянов. Свой проект, «Туристический выезд «Отмена», он уже реализовал благодаря полученному гранту.

Проект направлен на социализацию подростков, воспитывающихся в семьях, ведущих асоциальный образ жизни. Программа содержала теоретические и практико-ориентированные учебные блоки, направленные на формирование учебной мотивации ребят, приобретение навыков личной эффективности, умения ставить жизненные цели и определять приоритеты, снижение тревожности, раскрытие личностного потенциала. Также для участников предусмотрели насыщенную досуговую и спортивную программу, которая помогала учебному материалу легче усваиваться, а выбранный формат туристического выезда сделал участие в проекте более привлекательным для школьников.

К реализации проекта привлекли педагогов-психологов и лидеров детских и молодежных общественных организаций.

– Я доволен, как все прошло. По итогам мероприятия каждый участник выбрал себе направление деятельности. Некоторые ребята даже вступили в общественные организации. По окончании проекта трем участникам предложили стать организаторами городского образовательного семейного форума и городского молодежного лагеря актива, – рассказал Артур Аквельянов.

В настоящее время Росмолодежь запустила прием заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты 2 сезон». Победители получат до 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

Чтобы стать участником, нужно заполнить проектную заявку. Они будут приниматься до 12:00 22 августа. Участвовать в конкурсе могут молодые люди со всей России в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты будут рассматриваться в 15 номинациях: #создавай_возможности, #развивай_среду, #сохраняй_природу и другие. Полный список доступен по ссылке.