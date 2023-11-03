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Рязанцев приглашают принять участие в фестивале-конкурсе «Дыхание сцены»

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Всероссийский мультиформатный фестиваль-конкурс творчества и искусства «Дыхание сцены», который пройдет в Рязани 3 декабря, принимает заявки на участие.

Об этом организаторы сообщили на официальной страничке фестиваля ВКонтакте. Конкурс проводится при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Свое мастерство продемонстрируют ученики учреждений дополнительного, общего, среднего профессионального, высшего профессионального образования, учреждений культуры и искусства.

В программе фестиваля:

  • выступления конкурсантов;
  • мастер классы для детей и круглый стол для руководителей от членов профессионального жюри;
  • фото- и видеосъёмка;
  • памятные подарки каждому участнику;
  • интерактивные программы для детей.

Площадкой фестиваля станет СДК РГАТУ (улица Костычева, 1).

Возрастное ограничение 6+.

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