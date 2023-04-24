Рязанцев приглашают поучаствовать в «Караоке Баттле» в М5 Молл

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» стартует новый музыкальный проект «Караоке Баттл». Победитель состязания талантливых и творческих заберет главный трофей конкурса – 50 тысяч рублей на покупки в «М5 Молл».

Чтобы стать участком проекта, необходимо заполнить заявку на сайте. Отборочные туры пойдут 26 апреля, 10 или 17 мая в 19:00. Соискателям необходимо принять участие в одном из них. Лучшие пройдут в полуфинал, который состоится 28 мая в 16:00.

А 4 июня в финале конкурса назовут имя победителя «Караоке Баттла», который и станет обладателем карты «М5 Молл» на 50 000 рублей на покупки в торгово-развлекательном центре. Самые заметные и яркие исполнители конкурса унесут с собой подарки от партнеров проекта.

«Караоке баттл» стартует 26 апреля, в среду, в 19:00. Место проведения: помещение рядом с магазином oodji (рядом с фудкортом).

Возрастное ограничение 18+