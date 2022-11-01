Рязанцев приглашают на «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза»

18 ноября управление по физической культуре и массовому спорту проводит физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза», которое состоится в 11.00 в Верхнем городском саду.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие, имеющие костюм Деда Мороза или какой-либо атрибут Нового года и медицинский допуск врача. Дополнительный инвентарь приветствуется.

Забег проводится в категориях:

— взрослый + ребенок (до 6 лет) – дистанция 200 метров;

— девочки 7-10 лет — дистанция 300 метров;

— мальчики 7-10 лет — дистанция 300 метров;

— девочки 11-14 лет — дистанция 500 метров;

— мальчики 11-14 лет — дистанция 500 метров;

— девушки 15-17 лет — дистанция 500 метров;

— юноши 15-17 лет — дистанция 500 метров;

— женщины 18 лет и старше – дистанция 500 метров;

— мужчины 18 лет и старше – дистанция 500 метров.

Программа мероприятия:

10.20 -10.55- регистрация участников;

11.00 — торжественное открытие мероприятия;

11.10 — старт забегов по возрастным группам;

11.45 — награждение победителей и призеров.

Победители и призеры забегов награждаются грамотами и призами управления. По традиции призы получат победители в номинациях: «Самый оригинальный костюм», «Самый юный участник», «Самый опытный участник», «За волю к победе», «Самый активный коллектив».

Заявки на участие принимаются до 14.00 17 ноября на электронную почту [email protected] или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

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