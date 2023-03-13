Понедельник, 13 марта, 2023
7info7

Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»

На главнуюНовости РязаниКультура

Бурными аплодисментами и нескончаемым шквалом оваций под несмолкаемое скандирование «МОЛОДЦЫ!» восторженной публики ознаменовалось начало гастролей сказочно-цирковой программы «ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА» 11 марта.

Ловкие медведи и королевские пудели, бесстрашные джигиты и акробаты на проволоке, жонглеры на ходулях и эквилибристы на першах, взмывающие под купол цирка акробаты на подкидных досках и гимнастка на трапеции, волшебство иллюзии и эксцентричная клоунада приковали к себе все внимание очарованного зрителя.

Более 115 авторских костюмов, фантасмагорические декорации, художественно-постановочный свет, танцевальный и музыкальный колорит погрузили гостей Рязанского цирка в сказочную и многонациональную культуру нашей страны!

Гастроли продлятся до 16 апреля. Подробности и билеты на шоу доступны на сайте Рязанского цирка.

Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»
Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»
Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»
Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»
Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»
Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»
Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации