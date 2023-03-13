Рязанцев приглашают на яркое цирковое шоу о многонациональной культуре России «Вместе целая страна»

Бурными аплодисментами и нескончаемым шквалом оваций под несмолкаемое скандирование «МОЛОДЦЫ!» восторженной публики ознаменовалось начало гастролей сказочно-цирковой программы «ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА» 11 марта.

Ловкие медведи и королевские пудели, бесстрашные джигиты и акробаты на проволоке, жонглеры на ходулях и эквилибристы на першах, взмывающие под купол цирка акробаты на подкидных досках и гимнастка на трапеции, волшебство иллюзии и эксцентричная клоунада приковали к себе все внимание очарованного зрителя.

Более 115 авторских костюмов, фантасмагорические декорации, художественно-постановочный свет, танцевальный и музыкальный колорит погрузили гостей Рязанского цирка в сказочную и многонациональную культуру нашей страны!

Гастроли продлятся до 16 апреля. Подробности и билеты на шоу доступны на сайте Рязанского цирка.