Рязанцев предупредили об отключении воды и снижении напора на нескольких улицах

В среду, 14 сентября, в Рязани из-за ремонтных работ на водопроводе отключат подачу холодной воды. Об этом сообщил сайт городской администрации.

С 9.00 14.09.2022 до 00.00 15.09.2022 воду отключат по следующим адресам:

Касимовское шоссе д. 27, д. 29 корп.1, д. 29 корп.2, д. 32, д. 32 корп.1, д. 32 корп.3, д. 32 корп.4, д. 32 корп.5, д. 32 корп.8, д. 35, д. 49,

ул. Панферовский переулок д. 1, д. 10, д. 13, д. 14, д. 2, д. 4,

ул. Быстрецкая, д. 9 корп.1, д. 9;

Снижена подача холодной воды по адресам:

ул. Касимовское шоссе, с д. 8 по д. 20, с д. 1 по д. 45, микрорайон Кальное, ул. Новая, ул. Грибоедова, ул. Щедрина, ул. Затинная, ул. Скоморошинская, пл. 26 Бакинских комиссаров, ул. Подгорная, ул. Введенская, ул. Есенина, ул. Ленина, ул. Полевая, ул. Радищева, ул. Свободы, ул. Вознесенская, ул. Фирсова, ул. Лермонтова, ул. Урицкого, пр. Грибоедова, пр. Щедрина, пр. Речников, пл. Театральная, д. 1, д. 3, д. 5, Торговый городок, ул. Солотчинское шоссе, д. 4, Окский пр, д. 2б, ул. Попова, ул. Радиозаводская, 1-й Совхозный проезд, ул. Гражданская, с д. 1 по д. 29, с д. 4 по д. 22, ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а, пл. Попова, 1-й — 2-й проезды Новой, 1-й Гражданский проезд, ул. Совхозная, ул. 8-е Марта, ул. Электрозаводская,

Подвоз воды будет обеспечен с 10.00 до 22.00 по адресам: ул. Касимовское шоссе, д. 32 корп.5, ул. Циолковского, д. 9.