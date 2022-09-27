Вторник, 27 сентября, 2022
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Рязанцев предупредили о сильном ветре и дожде

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Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение.

По прогнозам синоптиков, ночью 28 сентября на территории региона ожидается местами сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с.

МЧС рекомендует рязанцам не стоять под деревьями, крышами домов, рекламными конструкциями. На случай отключения электричества держите под рукой фонарь. Не пользуйтесь открытым огнём — это опасно и может привести к пожару.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.

Номер экстренной связи — 112.

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