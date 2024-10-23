Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МЧС

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило о мошенниках, действующих от имени ведомства.

В Главное управление МЧС России по Рязанской области поступают сообщения от организаций о том, что к ним обращаются неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками МЧС России. Эти люди сообщают о планируемых проверках по соблюдению требований пожарной безопасности и иногда используют имена действующих сотрудников. При этом они часто предлагают «закрыть глаза» на нарушения за вознаграждение.

Надзорные органы уведомляют проверяемую организацию о проверке не позднее, чем за 24 часа до её начала. Уведомление вручается официально в виде решения, подписанного руководителем или заместителем руководителя надзорного органа.

Информация о запланированных проверках публикуется не позднее чем за 24 часа в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, доступном по адресу: https://proverki.gov.ru/portal. Если у вас возникли сомнения в законности проверки, вы можете обратиться в подразделение надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по месту нахождения объекта.

Если в отношении вас совершаются противоправные действия, вы имеете право обратиться в полицию.