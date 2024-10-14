Рязанцев предупредили о масштабном отключении света 15 октября

ГУП РО «РГРЭС» предупредило о временном отключении электроэнергии 15 октября в Рязани, сообщает сайт городской администрации.

ГУП РО «РГРЭС» сообщает, что 15 октября 2024 года с 09:00 до 16:00 в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-698 будет временно отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Тургенева : д. 1, 3-21, 23-26, 28, 30 – жилые дома;

: д. 1, 3-21, 23-26, 28, 30 – жилые дома; ул. 3-й пр. Новой : д. 1-16 – жилые дома;

: д. 1-16 – жилые дома; ул. 4-й пр. Новой : д. 1-16 – жилые дома, нежилые помещения;

: д. 1-16 – жилые дома, нежилые помещения; ул. 5-й пр. Новой : д. 1-14, 16, 22 – жилые дома;

: д. 1-14, 16, 22 – жилые дома; ул. 6-й пр. Новой : д. 1-11, 13-15, 17 – жилые дома, гаражи;

: д. 1-11, 13-15, 17 – жилые дома, гаражи; ул. Новая : д. 17-25, 29-39, 47, 49 (нечетная сторона);

: д. 17-25, 29-39, 47, 49 (нечетная сторона); Перекресток ул. Новая-Радиозаводская – светофор;

– светофор; ул. Белинского : д. 1-18, 37 – жилые дома, гараж, ПНС №6;

: д. 1-18, 37 – жилые дома, гараж, ПНС №6; ул. Макаренко : д. 20-32 (четная сторона), д. 19 – жилые дома, гаражи, сарай;

: д. 20-32 (четная сторона), д. 19 – жилые дома, гаражи, сарай; ул. пр. Белинского : д. 3-13, 15, 17, 19 – жилые дома, гаражи;

: д. 3-13, 15, 17, 19 – жилые дома, гаражи; ул. Боголюбова : д. 78 стр.2, д. 80 стр.2 – жилые дома;

: д. 78 стр.2, д. 80 стр.2 – жилые дома; ул. Радиозаводская: д. 21, 25, 27, 29, 31 – жилые дома, нежилые помещения.

Также в этот же день с 09:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии по следующим адресам в связи с обрезкой ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП-56:

ул. 7-й р-н Борки : д. 60-64 – жилые дома;

: д. 60-64 – жилые дома; ул. 8-й р-н Борки: д. 69-76, 87-99, 102-111, 113-116, 126-129, 131-147, 149-155, 157-159, 161-169, 172, 174а, 174б, 175, 177-181, 188б; стр.192 – жилые дома, мастерская.

ГУП РО «РГРЭС» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям планировать своё время с учётом отключения электроэнергии.