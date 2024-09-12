Четверг, 12 сентября, 2024

Рязанцев предупредили о фальсифицированной «молочке»

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области предупредило о продаже фальсифицированной молочной продукции.

На территории Российской Федерации в обороте находится фальсифицированная молочная продукция, произведённая ООО «Биффидо» (ИНН: 9728136204). В декларациях указаны следующие производственные площадки:

— Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стаханская, д. 33, к. 95;

— Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, пос. Кряж, ул. Камышинская, д. 4 лит Н;

— Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, д. 28.

По этим адресам производств предприятия нет.

Если на маркировке продукции указан изготовитель ООО «Биффидо», молочная продукция является фальсифицированной.

Рязанцев просят сообщать о фактах нахождения в обороте указанной продукции в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 51А.

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