Пятница, 21 июня, 2024

Рязанцев могут стать наставниками подростков из детских домов

Автор: 7info7

Опубликовано

Есть дети, у которых нет родных и близких, и они особенно нуждаются в поддержке и внимании. Подростку из детского дома сложно найти семью, но он может найти друга, который может поддержать, которому можно задавать самые разные вопросы, с которым можно чувствовать себя значимым. Помогает в этом проект «Я — Наставник!»

На сегодняшний день это, действительно, самый эффективный проект помощи подросткам из детских домов. Наставник — близкий взрослый, который может стать настоящим другом. Он не может заменить родителя, но он всегда будет рядом и поможет подготовиться ко взрослой жизни после выпуска из детского дома.

Если вы хотите подарить тепло своей души ребенку из детского дома, самое время присоединиться к проекту «Я-Наставник»! Сделать это просто:

— заполните анкету по ссылке;

— пройдите 2 тренинга (проводятся ежемесячно) и собеседование с психологом проекта;

— соберите необходимые справки;

— общайтесь с ребенком 1 раз в неделю, искренне интересуясь его жизнью.

На каждом этапе возможно обратиться за поддержкой и помощью к команде проекта, которая всегда на связи и всегда рядом.

Программа реализуется Фондом помощи детям ПроДетство Рязань при поддержке Детского фонда «Солнечный Город» Новосибирск и Фонда президентских грантов.

Наставником и другом для такого ребёнка может стать каждый взрослый старше 24 лет.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

Рязанцев могут стать наставниками подростков из детских домов
Рязанцев могут стать наставниками подростков из детских домов

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