Рязанцам выписано 79 протоколов за поджог сухой травы

С начала пожароопасного сезона сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Рязанской области составлено 79 административных протоколов за правонарушения связанные с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности и сжигания сухого мусора, из них 78 на граждан, 1 на должностное лицо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

По результатам рассмотрения вынесено административных наказаний в виде предупреждения — 44, в виде штрафа — 24, на сумму 210 тысяч рублей.

В Рязанской области особый противопожарный режим действует в границах всех муниципальных образований, а также на землях Гослесфонда.