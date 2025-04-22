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Фото: МЧС России по Рязанской области
Происшествия

Рязанцам выписано 79 протоколов за поджог сухой травы

Анастасия Мериакри

С начала пожароопасного сезона сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Рязанской области составлено 79 административных протоколов за правонарушения связанные с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности и сжигания сухого мусора, из них 78 на граждан, 1 на должностное лицо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

По результатам рассмотрения вынесено административных наказаний в виде предупреждения — 44, в виде штрафа — 24, на сумму 210 тысяч рублей.

В Рязанской области особый противопожарный режим действует в границах всех муниципальных образований, а также на землях Гослесфонда.

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