Рязанцам рассказали что делать, если заметили беспилотник

Рязанцам рассказали, что нужно делать и что запрещено, если вы заметили беспилотник, куда и как сообщать о дроне. Памятку опубликовали в телеграм-канале «Безопасность и не только».

Не паникуйте. Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Доверяйте информации только из официальных источников.

Если вы увидели беспилотник, надо быстро покинуть опасную зону — отойти на расстояние не менее 100 метров. Затем предупредить о возможной опасности других граждан, находящихся рядом. Позвонить на 112 или передать данные через мобильное приложение «Радар.НФ».

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Как сообщить о БПЛА? Увидели беспилотник — не информируйте об этом противника через соцсети. Позвоните на 112 или воспользуйтесь приложением «Радар.НФ».

Если вы увидели беспилотник, нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его, пытаться сбить его подручными средствами. Не стоит пользоваться вблизи БПЛА радиоаппаратурой, мобильными устройствами.

Что считается укрытием? Для укрытия рекомендуется спускаться в помещения, расположенные ниже уровня земли: подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, складские помещения, иные помещения, расположенные в полуподвалах, в том числе ТРЦ. Можно укрыться в подземных переходах, погребах. В квартире самое безопасное место — ванная комната без окон или лестничная площадка.

Как правильно сообщить о БПЛА? Укажите место и время обнаружения, какие объекты находятся рядом, по возможности опишите тип БПЛА (самолетный или квадрокоптерный), есть ли на нем средства поражения, фото-видеоаппаратура. Если виден оператор (пилот), сообщите о его местоположении, опишите внешность, автотранспорт. Оставьте данные о себе и контакт для связи.