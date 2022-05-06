Рязанцам представили электронную карту города 1941-1945 годов

Накануне празднования Дня Победы в Рязани представили электронную карту города 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Карта подготовлена издательством «Пресса» совместно с рязанскими краеведами. На карте разместили знаки событий военных лет – места бомбардировок, линию обороны, расположение зенитных орудий и воинских частей.

Карта Рязани времен войны прошла выверку историков и краеведов и готова к распространению в музеях, учреждениях культуры, на площадках проведения мероприятий, а также в Туристско-информационном центре.

С электронной версией карты можно ознакомиться по ссылке.